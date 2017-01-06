Из-за резкого ухудшения погодных условий перекрыта трасса М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск и приостановлено транспортное сообщение между Херсоном и Николаевом. Об этом в пятницу, 6 января, сообщила пресс-служба Херсонской областной государственной администрации, пишет «НБН».

«По информации Управления гражданской защиты ОГА, сегодня с 10:00 будет закрыто трассу М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск на участке от 177 по 206 км. Транспортное сообщение между Херсоном и Николаевом приостановлено», – говорится в сообщении.



Такие мероприятия проводятся в связи с непогодой. Также из-за непогоды в Херсоне запретили движение тяжеловесного грузового транспорта.



В течение 6-8 января в городе будут наблюдаться сильные метели, гололедица на дорогах, снежные заносы и накаты, а также резкое снижение температуры воздуха.



Кроме того городская власть обратилась к водителям автомобилей с просьбой не парковать их на обочинах дорог, поскольку таким образом будет блокироваться работа снегоуборочной техники.



Напомним, что с 08:00 часов было ограничено движение для грузовых тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств на дорогах общего пользования государственного значения.



Кроме того, движение автотранспорта из Николаева полностью перекрыли.



«С целью недопущения заторов в движении и обеспечение оперативной расчистки дорог от снега с 10:00 часов сегодняшнего дня временно полностью ограничено движение для всех категорий транспортных средств», – об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Николаевской области.