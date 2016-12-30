Правительство расширило пилотный проект по внедрению упрощенной процедуры регистрации брака на новые города – Винницу, Днипро, Луцк, Николаев, Каменец-Подольский, Ривне, Житомир и Харьков.

Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте Кабмина.

В правительстве напомнили, что с целью апробации европейских стандартов в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния 13 июля был введен пилотный проект по регистрации брака в сокращенные сроки по выбранному заявителями месту. Сейчас он реализуется в наиболее популярных туристических городах – Киеве, Львове, Одессе, Херсоне и на территориях, приближенных к зоне проведения антитеррористической операции – в Мариуполе и Северодонецке.

«Распространение пилотного проекта на территории других регионов Украины позволит максимально приблизить эту админуслугу к населению, создав при этом максимально удобные условия для реализации гражданами права на брак», - говорится в сообщении.

Упрощенная процедура государственной регистрации брака позволит оценить целесообразность внесения соответствующих изменений в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

Напомним, услугой по упрощению регистрации брака в этих регионах уже воспользовалось более 3 тысяч пар.