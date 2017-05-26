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Министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил, что из 8,5 тысячи женатых через услугу «Брак за сутки» пар развелись лишь 0,3%.

Об этом он сказал, выступая во время Часа вопросов к правительству в парламенте, сообщает УНИАН.

«Очень приятная статистика: за полтора года действия пилотного проекта из 8,5 тысячи пар развелись всего навсего 0,3%», - подчеркнул министр.

«Несколько молодых пар, которые воспользовались этой услугой, расстались. Это в десятки раз меньше, чем общая статистика разводов в стране», - отметил он.

Петренко также сообщил, что за 2015-2016 год услугой онлайн-регистрации брака и подачи документов через Интернет воспользовались 23 тысячи украинских пар.

Напомним, Кабинет Министров 13 июля 2016 года распоряжением № 502 поддержал предложение Министерства юстиции о запуске пилотного проекта в некоторых населенных пунктах, где можно будет в течение суток зарегистрировать брак. По обычной процедуре между подачей заявления и регистрацией брака должно пройти не менее месяца.

 
ForUm

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