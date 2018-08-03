Пары, которые поженились с помощью услуги «Брак за сутки», разводятся реже, чем те, кто женился привычным способом и перед браком имел месяц на размышления. Об этом сообщает пресс-служба Минюста со ссылкой на замминистра по государственной регистрации Елену Сукманову.

«Недавно мы праздновали два года с момента введения Минюстом услуги «Брак за сутки». Было много вопросов о количестве разводов таких пар. Мы специально собрали статистику за период функционирования услуги (с июля 2016 по июль 2018) и оказалось, что процент среди пар, которые поженились стандартным способом, составляет 1,9%, а среди тех, кто женился за сутки – 1,6% » - сказала она.

По словам Сукмановой, из 38 444 пар, которые поженились за сутки, развелись только 615. «Думаю, эти показатели – лучший ответ скептикам, критиковавшим Минюст за внедрение такой услуги, аргументируя тем, что быстрые браки будут так же быстро и распадаться», - отметила замминистра.

Она подчеркнула, что эффективное и современное государство должно давать человеку право выбора как пройти ту или иную процедуру. «Если кто-то уже определился со своей половинкой и хочет жениться, зачем заставлять такую ​​пару ждать месяц? С другой стороны те, кто никуда не спешит и хотят еще подумать, также могут это сделать, воспользовавшись стандартной процедурой бракосочетания», - сказала Сукманова.

Напомним, за два года существования услуги Министерства юстиции «Брак за сутки» ею воспользовались 38 444 пары. Самой популярной эта услуга является в Киеве – почти 7 тыс. браков, Одессе – почти 6 тыс. браков, Мариуполе – более 2,6 тыс, Львове – 2,5 тыс., Северодонецке – более 2 тыс., Харькове – 1,8 тыс., Черновцах – 1,2 тыс. браков.