Президент России Владимир Путин не поздравил украинского коллегу Петра Порошенко с Новым годом и Рождеством.

Об этом свидетельствует сообщение пресс-службы российского президента.

«Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым, 2017 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций», - говорится в сообщении.

Так, Путин поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко, Франции Франсуа Олланда, Турции Реджепа Эрдогана, канцлера ФРГ Ангелу Меркель и новоизбранного президента США Дональда Трампа, президентов Армении, Абхазии, Азербайджана, Казахстана, Аргентины, Бразилии, а также королеву Великобритании и Елизавету II, Папу Римского Франциска и других.