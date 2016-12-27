В Министерстве иностранных дел Украины надеются, что визит премьер-министра Владимира Гройсмана в Израиль состоится в следующем году.

Об этом в эфире «5 канала» заявил избранный государственный секретарь МИД Украины, директор департамента стран Ближнего Востока и Африки Андрей Заяц.

«Мы надеемся, что визит премьер-министра Украины в Израиль состоится в следующем году. Пусть эмоции улягутся. Это время нам позволит обеспечить прогресс в некоторых вопросах, о которых я упомянул (соглашение о свободной торговле, временное трудоустройство украинцев в Израиле, либерализация условий авиасообщения, - ред.). И тогда визит Гройсмана будет еще более результативным, чем он был бы сегодня, в день 25-летия дипломатических отношений между нашими странами», - отметил он.

Напомним, 23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию, требующую от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях.

Ее поддержали 14 членов Совбеза, в том числе Украина. США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу, 24 декабря, объявил об отмене официального визита своего украинского коллеги Владимира Гройсмана в Израиль.