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В понедельник, 26 декабря, в районе КПВВ «Золотое» исчезли двое военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.  

«Около 16:00 26 декабря в районе КПВВ «Золотое» двое военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задания на Луганщине, возвращаясь на автотранспорте из лечебного учреждения, сбились с маршрута и заехали на территорию, контролируемую боевиками», - сообщили в штабе.

На данный момент связь с ними отсутствует.

Обстоятельства указанного события выясняются.
ForUm

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