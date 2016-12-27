В понедельник, 26 декабря, в районе КПВВ «Золотое» исчезли двое военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Около 16:00 26 декабря в районе КПВВ «Золотое» двое военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задания на Луганщине, возвращаясь на автотранспорте из лечебного учреждения, сбились с маршрута и заехали на территорию, контролируемую боевиками», - сообщили в штабе.

На данный момент связь с ними отсутствует.

Обстоятельства указанного события выясняются.