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Водолазы обнаружили один из бортовых самописцев на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море. Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе поисковых работ под кабиной самолета обнаружен один «черный ящик», - сказал собеседник агентства.  

«Из воды поднят параметрический самописец. В ближайшее время самолет с черным ящиком  вылетает из Сочи в Москву, где будет осуществляться его расшифровка специалистами Минобороны», - сказал источник.

«Еще два бортовых самописца находятся в хвостовой части самолета. Они пока не найдены», - сообщили в силовых структурах.

Также в экстренных службах сообщили, что тела трех погибших обнаружены в районе крушения самолета. «В течение ночи в ходе поисковых работ обнаружены тела трех погибших и большое количество останков», - сказал источник. 

Ранее сообщалось об обнаружении 13 тел погибших.

Также сообщается, что версия, связанная с попаданием посторонних предметов в двигатель самолета, на данный момент рассматривается в качестве приоритетной.

«Одна из основных версий крушения на данный момент - попадание посторонних предметов в двигатель», - сказал источник.

Вместе с тем, добавил он, по-прежнему проверяются и другие версии, в том числе ошибка пилотирования и техническая неисправность, возникшая на борту.

Накануне ФСБ России сообщила, что по делу о крушении самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем проверяются четыре основные версии.

«Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета», - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
ForUm

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