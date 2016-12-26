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В Харькове на улице Шевченко неизвестные взорвали возле автоцентра гранату РГД-5, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.  

По данным главка, информация поступила в службу «102» 25 декабря в 02:30. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, эксперты.

По предварительным данным, взорвалась граната РГД-5. Никто из граждан не пострадал.

Правоохранителями принимаются меры по установлению лиц, бросивших боеприпас.

Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

 
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