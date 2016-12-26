также в разделеПроисшествия
В Днипре во дворе многоэтажки неизвестный взорвал гранату 14
Во Львове произошла стрельба из-за песен уличных музыкантов 72
За прошлые сутки ранены 5 бойцов АТО 21
В Харькове возле автоцентра прогремел взрыв 44
На Львовщине на ходу загорелся мусоровоз, погиб водитель 30
В зоне АТО – 33 обстрела за сутки 34
За сутки в АТО ранен один военный, 4 – контужены 37
В Торецке обстрел повредил жилые дома, в Светлодарске – многоэтажку 490
Попытка сжечь машину жителю Закарпатья стоила мужчине жизни 682
Полиция подтвердила гибель украинца в результате теракта в Берлине 100
За сутки в зоне АТО двое военных погибли, трое – ранены 49
НВФ атаковали силы АТО под Мариуполем: один боец ранен 47
Штаб: НВФ обстреляли силы АТО 22 раза 28
На Луганщине перевернулся автобус, есть пострадавшие 23
За минувшие сутки ранены 11 военных 31
На Донетчине в результате пожара в сауне погибли 3 человека 53
Еще двое горняков остаются под обвалом на шахте в Торецке 28
Экс-замглавы «Нафтогаза» застрелился при попытке задержания 104

В воскресенье, 25 декабря, в 22:07 спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи в проведении поисково-спасательных работ в районе горы Говерла на территории Яремчанского городского совета.

По данным ГосЧС, 30-летний житель Черновцов 25 декабря около 15:00, совершая восхождение на Говерлу из села Лазещина Закарпатской области, потерял ориентировку и заблудился.

Спасатели поисково-спасательного отделения села Лазещина при обследовании участка территории, указанной заявителем в телефонном режиме, пропавшего не нашли.

В 22:20 для проведения поисково-спасательных работ к месту происшествия направлено 6 ворохтянских горных спасателей.

Сейчас поиски заблудившегося туриста продолжаются.
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги
Ботинки зимние