В воскресенье, 25 декабря, в 22:07 спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи в проведении поисково-спасательных работ в районе горы Говерла на территории Яремчанского городского совета.

По данным ГосЧС, 30-летний житель Черновцов 25 декабря около 15:00, совершая восхождение на Говерлу из села Лазещина Закарпатской области, потерял ориентировку и заблудился.



Спасатели поисково-спасательного отделения села Лазещина при обследовании участка территории, указанной заявителем в телефонном режиме, пропавшего не нашли.



В 22:20 для проведения поисково-спасательных работ к месту происшествия направлено 6 ворохтянских горных спасателей.



Сейчас поиски заблудившегося туриста продолжаются.

