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В Иркутской области России запретят продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей на новогодние праздники. Об этом заявил журналистам полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло, передает ТАСС.

«Было рекомендовано губернатору, и губернатор принял решение подписать указ о запрете продажи непищевых спиртосодержащих жидкостей в розничной торговле на время подготовки к новогодним праздникам и в новогодние праздники», - сказал Меняйло.

По словам полпреда, контроль за соблюдением принятого решения будет возложен на правоохранительные и надзорные органы с привлечением общественных организаций. «Я думаю, что эта ограничительная мера даст свои результаты», - заявил он.

По последним данным, жертвами отравления спиртсодержащего концентрата «Боярышника» в Иркутске стали 76 человек. В регионе введен режим ЧС, по факту массового отравления возбуждено уголовное дело, задержаны 19 человек.
ForUm

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