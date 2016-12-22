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Сегодня утром враг дважды пытался штурмовать позиции сил антитеррористической операции в районе Светлодарской дуги, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Так, с 09:00 до 09:45 террористические группировки численностью до одного взвода предприняли попытку выбить подразделения Вооруженных сил Украины с занимаемых позиций. Получив отпор, враг повторно предпринял попытку штурма», – говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что все атаки были отражены, противник вынужден был отступить.

«Потерь среди личного состава Вооруженных сил Украины нет, потери противника уточняются», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 18 декабря, НВФ пытались выбить Вооруженные силы Украины с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. В ходе наступательных действий противника погибли 5 украинских военных, 6 – ранены. Потери противника составили 20 убитых и 30 раненых.

Однако украинские военные в результате контратаки продвинулись вперед и заняли новые позиции.
ForUm

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