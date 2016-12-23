Руководство Национального банка Украины не относит банки Виктора Пинчука и Рината Ахметова (Кредит Днепр, ПУМБ) к олигархическим, поскольку эти финучреждения не кредитовали их бизнесы. Об этом рассказала председатель НБУ Валерия Гонтарева в эфире радио Вести, сообщает ЛІГА.net.

«Как раз банки Пинчука и Ахметова вообще никогда не относились к их модели бизнеса. У них есть свои холдинговые компании, они заимствовали на международных рынках», - сказала она.

«Эту модель нельзя назвать олигархической. Там по-другому строился бизнес», - отметила Гонтарева.

Напомним, Кабинет Министров Украины 18 декабря поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО «ПриватБанк» в стопроцентную государственную собственность.

21 декабря был подписан договор о продаже 100% акций «ПриватБанка» между Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Министерством финансов.

Глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что перед вводом в «ПриватБанк» временной администрации из него вывели 2,6 млрд грн.