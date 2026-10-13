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Війна

Удар по евакуаційній колоні в Куп’янську став новим воєнним злочином РФ

Удар по евакуаційній колоні в Куп’янську став новим воєнним злочином РФ

Російські війська 13 жовтня завдали удару по евакуаційній колоні, яка виїжджала з Куп’янська Харківської області. Кількість постраждалих наразі уточнюють. Про це повідомили в Угрупованні об’єднаних сил.

В УОС заявили, що атака сталася під час чергової евакуації цивільних жителів з околиць Куп’янська, яку українська сторона назвала насильницькою депортацією мирного населення.

За даними українських військових, протягом останніх тижнів російські окупанти кілька разів проводили подібні «евакуації». Раніше, як стверджують в УОС, вони використовували мирних мешканців як живий щит, щоб прикрити відведення частини своїх бійців. Українська сторона відстежувала ці випадки та повідомляла про них.

«Удар безпосередньо по мирних мешканцях — нова сторінка російських воєнних злочинів на Куп’янщині», — заявили в Угрупованні об’єднаних сил.

У вересні в корпусі Національної гвардії України «Хартія» повідомляли, що російські військові примусово виводять цивільних із Куп’янської громади через газову трубу. За заявою корпусу, українські сили проводили контрнаступальні дії, а російські військові відступали, прикриваючись мирними жителями.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

рашистиКуп'янськ
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