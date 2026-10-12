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Війна

У США пояснили суть «енергетичного перемир'я» між РФ та Україною

У США пояснили суть «енергетичного перемир'я» між РФ та Україною

У заяві президента США Дональда Трампа про енергетичне перемир'я між Росією та Україною йшлося про можливу угоду, яка передбачає припинення кожної зі сторін атак на нафтопереробні заводи і він очікує, що президент Володимир Зеленський дотримуватиметься її.

Представник адміністрації Трампа зазначив, що якщо припиняться атаки на нафтопереробні заводи, наступним кроком може стати угода про припинення ударів по електростанціях та енергетичних мережах, повідомляє Axios.

Представник назвав пропозицію "завод за завод". Вона є нерівноцінною. Український посадовець повідомив Axios, що в Україні є лише один нафтопереробний завод, який росіяни неодноразово атакували і який не працює на повну потужність. Натомість Росія має розгалужену мережу нафтопереробних заводів.

"Ми імпортуємо дизельне паливо та газ. Нам потрібно, щоб росіяни припинили атакувати нашу електромережу", – сказав український посадовець.

Представник Білого дому наголосив, що росіяни думають над цим.

"Скоро ми дізнаємося, чи вони готові", - сказав він.

Посадовці Білого дому попереджають, що атаки України на російські нафтопереробні заводи завдають шкоди відносинам Зеленського з Трампом більше, ніж самій Росії.

"Трамп справді розлючений. Він вважає, що Зеленський сприймає США як щось само собою зрозуміле", – сказав посадовець Білого дому.

Фото: The White House.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАРосіяНПЗУкраїнавійнаенергетикаТрампЗеленський
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