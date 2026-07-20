Федоров готовий повернутися лише на посаду міністра оборони - ЗМІ

Колишній міністр оборони Михайло Федоров готовий повернутися до роботи в уряді лише на посаді очільника Міністерства оборони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформовані джерела з оточення ексміністра.

За словами співрозмовників видання, Федоров не розглядає інші варіанти працевлаштування в системі влади. Водночас вони спростували інформацію про можливе призначення його на посаду координатора розвитку військових технологій (miltech czar), про яку раніше повідомляли ЗМІ.

Йшлося про створення окремої посади високопосадовця, який відповідав би за координацію розвитку оборонних технологій, виробництва озброєння та безпілотників, а також взаємодію між державними органами, військовими й підприємствами оборонно-промислового комплексу.

Водночас журналіст Financial Times Крістофер Міллер повідомив, що президент Володимир Зеленський пропонував Федорову іншу посаду — при Раді національної безпеки і оборони. За його інформацією, ексміністр мав отримати прямий доступ до керівника держави та повноваження координувати оборонні інновації й військову реформу.

За даними джерел Міллера, на цій посаді Федоров міг би контролювати програми розвитку оборонних технологій, масштабування виробництва далекобійного озброєння, а також працювати над залученням іноземних інвестицій до українського оборонно-промислового комплексу.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету Міністрів на чолі із Сергієм Корецьким. У межах кадрових змін Михайло Федоров залишив посаду міністра оборони.

Після відставки він заявив, що відмовився від пропозиції президента стати його радником. Звільнення Федорова викликало хвилю протестів у Києві та інших містах України, учасники яких вимагали повернути його на посаду міністра оборони.