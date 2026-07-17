Рашисти посилять удари по прифронтових районах і прикордонню України

Підрозділи російської окупаційної армії отримали наказ посилити удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі та автотранспорту у прифронтових районах і прикордонні.

Командування наказало активізувати удари по автозаправних станціях, вантажівках, автобусах і легкових автомобілях.

Виконавцями цих наказів визначені центр перспективних безпілотних систем "Рубікон" та зовнішні пілоти лінійних підрозділів окупаційної армії. Для пошуку та ураження цілей планують використовувати керовані в режимі реального часу дрони типу "Молнія-1", "Молнія-2", "Герань-сікер", "Гербера-сікер", "Ланцет", V2U та інші аналогічні безпілотні системи.

"Низький рівень підготовки екіпажів уже призводить до інцидентів, коли в межах кампанії терору проти України росіяни помилково б’ють по своїх. Так, оператори 1427-го мотострілецького полку зс рф через втрату орієнтування навели "молнію-2" на цивільний автомобіль УАЗ "Буханка" в районі населеного пункту глушкове курської області на росії. Дрон не влучив у ціль – здетонував приблизно за 10 метрів від автомобіля", - повідомили в ГУР.

Подібні атаки проти власного цивільного населення у прикордонних регіонах держави-агресора нерідко режисують російські спецслужби з метою використання пропагандою кремля у кампанії з демонізації та дискредитації України. Ще один показовий випадок трапився на запорізькому напрямку, коли ворожі оператори скоїли дроновий "френдлі фаєр" – помилково уразили пікап з російськими окупантами.

Наказ російських вождів посилити дроновий терор у прифронтових областях становить реальну загрозу для цивільного населення України. ГУР МО України закликає громадян бути пильними та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Фото: ГУР.