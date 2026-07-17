Війну не виграєте в смартфонах і на красивих презентаціях.

Висловлю деякі власні думки на фоні того хайпу, який піднявся навколо зняття МОУ та його конфлікту з ГК.

Перед тим як звинувачувати ГК подивіться в законах за що він відповідає і за що відповідає міністр.

За застосування ЗСУ та інших складових сил оборони відповідає ГК Сирський. Не МОУ Федоров. МО відповідає за забезпечення застосування (ведення воєнних дій).

Сирський вирішує за законом і власним сумлінням як вести воєнні дії, виходячи з наявних і прогнозованих ресурсів, зокрема особового складу, рівня його підготовки.

Цю відповідальність він реалізує через доповіді ВГК та своїми директивами і наказами.

МОУ звісно може мати своє бачення щодо застосування і висловлювати його наприклад в ході засідання Ставки. Але чи готовий він взяти на себе відповідальність за його реалізацію? По закону ні. Але якщо ВГК поставить завдання директивою то ГК буде виконувати а не МОУ.

Що має роботи МОУ?

Згідно закону і положення - забезпечувати військо всім необхідним в межах ресурсу.

Якщо МОУ не забезпечує за запитом ГК він виходить за межи своїх повноважень. Якщо він це робить в режимі смартфона, чи смс, то він уникає відповідальності.

І ні до чого тут Дія і деякі позитивні зміни в процесах МО.

Якщо він звинувачує ГК і ГШ в проблемах мобілізації то він мабуть не читав положення про МОУ де зазначено що це стосується саме МО.

Кажуть що є зрушення в питаннях цифровізаціі діяльності МОУ і ЗСУ. Які результати, як і на що це вплинуло?

Але це лише один з щонайменше 10 напрямків (політик) за які відповідає МОУ. Як з іншими?

Щодо рішення Президента. Пишуть що він обирав серед гіршого і ще гіршого варіантів.

Як на мене інакше і бути не могло.

А те як повів себе Федоров після відставки тільки додає впевненості. Він виявився самозакоханою людиною, з непомірною гординею але безвідповідальна як політик. Чи може є за що так хвилюватися?

На останок із закону:

«3. Головнокомандувач Збройних Сил України призначається на посаду за поданням Міністра оборони України та звільняється з посади Президентом України. Головнокомандувач Збройних Сил України підпорядковується Президентові України та Міністру оборони України.

Головнокомандувач Збройних Сил України відповідає за готовність до виконання покладених завдань і за безпосереднє військове керівництво та управління застосуванням Збройних Сил України, а також переданих в його підпорядкування сил і засобів інших складових сил оборони. Головнокомандувач Збройних Сил України підзвітний Президенту України та Міністру оборони України з питань досягнення воєнно-стратегічних цілей у сфері оборони військовими силами і засобами, а також підтримання спроможностей цих сил і засобів до застосування.»

Зверніть увагу кому насамперед підпорядковується ГК…

Щодо тих хто вийшов з табличками свідомо чи ні.

Можете звісно. Але є питання.

Чи маєте хоч уяву про роботу ГК, чи хоч якісь закони перед тим читали?

Війну не виграєте в смартфонах і на красивих презентаціях.

Віктор Назаров