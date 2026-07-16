Драпатий закликав не зупиняти реформи після відставки Федорова

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Михайло Драпатий відреагував на звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони, подякувавши йому та його команді за започатковані зміни у військовому відомстві.

Про це генерал-майор повідомив у соцмережах.

За словами Драпатого, за останні пів року взаємодія між військовими та Міністерством оборони стала значно ефективнішою. Зокрема, у відомстві почали прислухатися до командирів, оперативніше ухвалювати рішення та підтримувати ініціативи, які виникають безпосередньо у бойових підрозділах.

«Армії потрібні зміни, але без справедливості жодні зміни не матимуть сенсу для людей, які щодня тримають на собі цю війну. З приходом нової команди до Міністерства оборони з’явилася реальна спроба змінити правила, за якими роками жила військова система», — наголосив Драпатий.

Він зазначив, що команда Міноборони не обмежилася формальними реформами, а взялася за вирішення проблем, із якими військові стикаються щодня.

Окремо командувач наголосив, що трансформація Сил оборони не повинна припинитися через зміну міністра чи керівництва.

«Трансформація Сил оборони не може завершуватися разом зі зміною міністра, команди або керівника окремого напряму. Вона має тривати доти, доки справедливі й зрозумілі правила не стануть нормою для кожного, хто служить державі», — зазначив він.

Драпатий також назвав одним із найуспішніших прикладів співпраці проєкт «Лінія дронів», який, за його словами, продемонстрував, як своєчасне державне рішення може швидко вплинути на ситуацію на фронті. Він додав, що після цього були запущені й інші ініціативи, які вже довели свою ефективність для війська.

Командувач погодився зі словами Федорова про те, що багато важливих рішень доводилося ухвалювати всупереч існуючій системі, а не завдяки їй. На його переконання, це лише підтверджує необхідність подальшого реформування військового управління.

«Командир не має права мовчати про проблеми, особливо коли їхня ціна вимірюється втраченими можливостями, часом і людськими життями. Мовчання не захищає армію, воно лише дозволяє помилкам накопичуватися. Мовчання командира ніколи не було формою відповідальності», — підсумував Драпатий.

Нагадаємо, після відставки уряду Юлії Свириденко Михайло Федоров залишив посаду міністра оборони. Президент Володимир Зеленський запропонував на цю посаду тодішнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Звільнення Федорова викликало широкий суспільний резонанс і хвилю критики, а в Києві та низці інших міст відбулися акції протесту.