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США знову завдали ударів по іранських об’єктах

США знову завдали ударів по іранських об’єктах

Вночі 16 липня американські військові завдали нових ударів по об’єктах на території Ірану.

Повідомляли про вибухи у кількох містах країни, у тому числі столиці Тегерані, повідомляє CNN.

Завдана пізно увечері серія ударів була спрямована по командних центрах, місцях, пов’язаних з ППО, ракетними та безпілотними спроможностями, прибережних центрах спостереження. 

У попередній хвилі ударів в середу США завдали ударів по стратегічному острову Великий Тунб, що входить до так званої "арки оборони" Ірану. 

Іран заявив про завдані удари у відповідь, зокрема, по авіабазі Аль-Азрак на території Йорданії. Йорданські військові повідомили про збиття 8 іранських ракет, від уламків ніхто не постраждав. 

Фото: Clash Report.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАвійнаІран
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