США знову завдали ударів по іранських об’єктах

Вночі 16 липня американські військові завдали нових ударів по об’єктах на території Ірану.

Повідомляли про вибухи у кількох містах країни, у тому числі столиці Тегерані, повідомляє CNN.

Завдана пізно увечері серія ударів була спрямована по командних центрах, місцях, пов’язаних з ППО, ракетними та безпілотними спроможностями, прибережних центрах спостереження.

У попередній хвилі ударів в середу США завдали ударів по стратегічному острову Великий Тунб, що входить до так званої "арки оборони" Ірану.

Іран заявив про завдані удари у відповідь, зокрема, по авіабазі Аль-Азрак на території Йорданії. Йорданські військові повідомили про збиття 8 іранських ракет, від уламків ніхто не постраждав.

Фото: Clash Report.