ЄС припинить надавати захист військовозобов'язаним українцям

Погоджене послами ЄС рішення про продовження тимчасового захисту для українців у ЄС до 4 березня 2028 року ухвалили зі змінами, що захист надалі не надаватимуть новоприбулим військовозобов’язаним українським громадянам, які втікають від мобілізації.

"Визнаючи одночасно і необхідність захистити переміщених осіб, і потребу України оборонятися від Росії, яка веде протиправну загарбницьку війну, країни ЄС погодилися, що тимчасовий захист слід надавати лише тим, хто виконує свої військові обов’язки в Україні. Беручи до уваги оборонні потреби України, подальший тимчасовий захист надаватиметься лише тим, хто виконав вимоги щодо своїх військових обов’язків в Україні. Це обмеження застосовуватиметься лише до нових претендентів на отримання тимчасового захисту. Воно не буде стосуватися тих, хто вже має тимчасовий захист у ЄС", – наголошується у заяві Ради ЄС.

На практиці для отримання тимчасового захисту потрібно довести відсутність проблем з обліком та службою – наприклад, показавши паспорт з українським штампом, що підтверджує легальний перетин кордону на виїзд, або ж надати паперовий чи електронний документ, який підтверджує виконання передбачених законом зобов’язань щодо військової служби.

Фото: 24 канал.