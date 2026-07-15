Сімох прокремлівських інтернет-агітаторів затримали у різних регіонах України

Зловмисники виправдовували збройну агресію рф, закликали до захоплення державної влади та зміни меж держкордону України, повідомляє СБУ.



На Вінниччині викрито пропагандистку, яка заперечувала повномасштабне вторгнення рашистів і нав’язувала кремлівські тези про «внутрішній громадянський конфлікт» в Україні.



Для поширення ворожої агітації фігурантка використовувала власний акаунт у ТікТоку із аудиторією понад 66 тисяч користувачів.



У своїх дописах зловмисниця закликала громадян підтримати ворога у війні проти нашої держави.



На Полтавщині затримано ще п’ятьох прихильників рашизму, які поширювали кремлівську пропаганду у Фейсбуку і Телеграм-каналах.



Серед них – підприємиця із Кременчуцького району, яка закликала рашистів завдати ракетного удару по урядовому кварталу столиці.



Поплічниця ворога підбурювала громадян до захоплення державних установ та повалення конституційного ладу в Україні.



Також на території області викрито трьох мешканців Кременчука, один із яких поширював фейки про Сили оборони та оперативну ситуації на фронті.



Інші – нав’язували провокаційні тези для розхитування внутрішньої обстановки в Україні на користь рф.



Ще один інтернет-агент рф – мешканець Полтавського району, який у Фейсбуці виправдовував захоплення частини території нашої держави і закликав до повної окупації України.



У Херсоні кіберфахівці СБУ затримали місцевого жителя, який через Телеграм агітував містян до підтримки збройних угруповань рф та «приєднання» регіону до складу країни-агресора.



Для маскування злочинів зловмисник використовував фейкові акаунти під різними псевдонімами.



Ініційовані Службою безпеки судові лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь рф.



Наразі їм повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:



- чч. 2, 3 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до захоплення державної влади, вчинені повторно);

- ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

- чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).



Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.