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Війна

СБУ уразила ангари з винищувачами в Криму

СБУ уразила ангари з винищувачами в Криму

СБУ завдала успішного удару по військовому аеродрому «Саки» в тимчасово окупованому Криму.

Ціллю операції стала інфраструктура аеродрому, зокрема ангари з винищувачами, повідомляє СБУ.

Підтверджено п'ять влучань безпілотників СБУ по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка. 

За попередньою інформацією, у двох ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі. 

Орієнтовна вартість кожного такого літака становить від 30 до 50 млн. доларів США, залежно від комплектації. 

СБУ системно знищує військовий потенціал російських окупантів як на передовій, так і у ворожому тилу. Жодні ангари чи сховища не допоможуть – СБУ дістане ворога всюди.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУвійналітакиаеродромокупантикримдрони
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