ЄС розпочав виплати €6 млрд на дрони для України: перший транш уже надійшов

Європейська комісія 30 червня оголосила про перерахування Україні 3,9 млрд євро на закупівлю дронів. Це перший платіж у межах першого траншу обсягом близько 6 млрд євро, передбаченого для посилення оборонних спроможностей України.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

У Єврокомісії зазначили, що кошти спрямовуються на придбання безпілотників та інших критично важливих оборонних спроможностей, які допомагають Україні протистояти російській агресії.

Виплата стала продовженням фінансової підтримки ЄС після того, як 25 червня Україна отримала 3,2 млрд євро в межах програми макрофінансової допомоги. Решту коштів із першого шестимільярдного траншу Єврокомісія планує перерахувати найближчими днями відповідно до платіжних запитів української сторони.

«Далі буде ще більше. Ці інвестиції допоможуть Україні захистити своїх громадян, захистити свій суверенітет і зміцнити безпеку Європи. Європа твердо стоїть на боці України стільки, скільки потрібно для досягнення справедливого та тривалого миру», – заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що цього року Україна розраховує отримати 28,3 млрд доларів оборонної підтримки в межах механізму Ukraine Support Loan.

Нагадаємо, 25 червня Європейський Союз перерахував Україні перший транш макрофінансової допомоги обсягом понад 3 млрд євро в межах кредитної програми Ukraine Support Loan.

Угоду про участь у програмі Україна підписала та ратифікувала наприкінці травня. Ukraine Support Loan — це кредитний інструмент Європейського Союзу загальним обсягом до 90 млрд євро, розрахований на 2026–2027 роки. Передбачається, що 60 млрд євро з цієї суми буде спрямовано на оборонні потреби України.