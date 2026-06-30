Три сценарії завершення війни назвали у ЗСУ

Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук окреслив три можливі сценарії подальшого розвитку війни між Україною та Росією. За його словами, перебіг подій залежатиме від рішень Кремля, ситуації на фронті та економічного становища обох держав.

Найімовірнішим сценарієм Ткачук вважає поступовий перехід до переговорного процесу та згортання активної фази бойових дій. За його словами, раніше міжнародні медіа вже описували можливий поетапний механізм завершення війни. Першим кроком може стати обмеження далекобійних ударів у зимовий період, а другим — спроба заморозити бойові дії вздовж нинішньої лінії фронту.

На думку офіцера, такий розвиток подій дозволив би Росії стабілізувати ситуацію з паливом, а Україні — зменшити навантаження на енергетичну систему в зимовий період.

Другий сценарій передбачає нову хвилю масштабної мобілізації в Росії. Ткачук вважає, що у разі збереження намірів Кремля досягти своїх цілей на Донбасі Москві знадобиться значно більше особового складу, що може змусити російське керівництво вдатися до жорсткіших мобілізаційних заходів.

Третій варіант полягає у збереженні нинішнього формату війни. У такому разі Росія продовжить повільний наступ, роблячи ставку на затяжне виснаження України.

Водночас офіцер наголосив, що цей сценарій містить ризики і для самої Росії. Україна активно нарощує використання далекобійних безпілотників та дедалі частіше завдає ударів по військових і промислових об'єктах у глибині російської території. На думку Ткачука, така тактика здатна посилити внутрішній тиск на російську економіку та вплинути на подальшу логіку ведення війни вже найближчим часом.

Як повідомляло раніше ForUa, війна Росії проти України поступово входить у фазу, яка дедалі більше грає на користь Києва. Водночас це може підштовхнути Кремль до активізації гібридних атак проти західних країн.