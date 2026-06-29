Ми повинні щонайшвидше досягти врегулювання війни Росії проти України, – Ердоган

У найближчий період має бути досягнуто результатів щодо врегулювання війни Росії проти України шляхом діалогу, і Туреччина надалі активно сприятиме мирним зусиллям. Про це у виступі на Парламентському саміті НАТО сказав президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє CNN Türk.

“Хочу особливо наголосити, що ми повинні досягти результатів у найближчий період щодо врегулювання російсько-української війни шляхом діалогу”, - сказав Ердоган.

Президент Туреччини підкреслив довіру до його країни обох сторін війни.

“Як союзник, який може говорити з обома сторонами, який уже запускав результативні процеси та завоював довіру обох сторін (України та Росії - ред.) завдяки своїй неупередженій позиції, ми й надалі активно сприятимемо мирним зусиллям”, - сказав Ердоган.

Він також наголосив на тому, що відповідно до всебічного підходу НАТО до безпеки, на саміті НАТО в Анкарі партнери будуть оцінювати глобальні та регіональні події, насамперед щодо України, Ірану, Перської затоки та Палестини.

Президент Туреччини переконаний, що євроатлантична безпека нині переживає історичний перелам, оскільки війни, кризи, тероризм і нелегальна міграція змушують переглянути розуміння безпеки.

“Ми перебуваємо в центрі періоду невизначеності, коли напруженість замінює стабільність, а передбачуваність дедалі зменшується… У нинішніх умовах ще важливіше зберегти стримувальний потенціал НАТО та зміцнити солідарність між союзниками”, - сказав турецький лідер.

Ердоган наголосив на важливій позиції Туреччини в НАТО та закликав інтегрувати країну в європейські оборонні ініціативи.