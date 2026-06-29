Агенткт рф готували теракт у центрі Києва

СБУ зірвала ще одну спробу рашистів здійснити терористичний акт у столиці.

За результатами дій на випередження затримано двох агенток рф, які готували замах на військового ЗСУ повідомляє СБУ.

Вони планували підірвати українського військовослужбовця у його автомобілі, який знаходився біля пішохідної зони Майдану Незалежності.



Для цього одна з фігуранток мала закласти під авто саморобний вибуховий пристрій для подальшого дистанційного підриву.



У такий спосіб ворог сподівався не тільки ліквідувати військовослужбовця, але й спричинити максимальну кількість жертв серед цивільних.



Ще до спроби закласти вибухівку співробітники СБУ виявили встановлений на автомобілі військового GPS-трекер. Це дозволило завчасно викрити задум рашистів та затримати обох агенток.



Одну – «на гарячому», коли вона прийшла забирати зі схрону саморобну бомбу, другу – за місцем проживання, де виявили майже 6 кг вибухових речовин.



Обидві затримані діяли порізну. Ворог завербував їх через їхніх знайомих з рф, що співпрацюють з російськими спецслужбістами.



Одна з агенток – безробітна мешканка Сумщини, яка за обіцянку «легких заробітків» прибула до Києва, поселилася у готелі та виготовила саморобний вибуховий пристрій (СВП) за відеоінструкцією від куратора з рф.



Готову бомбу жінка заклала у схрон на одному із столичних кладовищ. Для конспірації по дорозі на цвинтар вона «замаскувалась» під літню жінку в хустці з квітами.



Забрати СВП із тайника і закріпити його з GPS-трекером під авто військового доручили іншій агентці. Нею виявилась завербована ворогом колишня власниця кондитерського магазину у Севастополі. Коли її бізнес не вдався, російські спецслужбісти запропонували витягнути її з боргів в обмін на співпрацю.



За вказівками рашистів жінка прибула до Києва, де спочатку шпигувала за українським захисником, щоб встановити його місця перебування та маршрути руху для вчинення теракту.



Під час обшуків у неї вилучено перуку, яку вона планувала натягнути під час мінування автівки військового.



Слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України.



Зловмисниці перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.