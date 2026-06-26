Фейкова інвалідність за 30 тис. доларів: у Києві викрили схему, серед сімох підозрюваних - голова колишньої МСЕК

У Києві повідомили про підозру голові колишньої МСЕК столичної лікарні та шістьом його спільникам, які, за даними слідства, організували схему оформлення інвалідності здоровим чоловікам за $25 000-30 000. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Фейсбуці.

"У Києві викрили схему встановлення інвалідності за $25000-30000... За гроші підозрювані оформлювали документи про нібито стаціонарне лікування чоловіків та встановлювали їм неіснуючі тяжкі захворювання. Надалі ці особи скеровувалися для проходження медичної комісії до визначеного закладу охорони здоров’я, де отримували інвалідність ІІ або ІІІ групи".

За даними ОГП, серед учасників схеми - голова колишньої МСЕК столичної лікарні, двоє лікарів, колишній лікар-експерт Центральної військово-лікарської комісії Міноборони України, колишній керівник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, пенсіонер і працівник податкової служби.

Окремо встановлено, що колишній лікар-експерт Центральної ВЛК МОУ вже є обвинуваченим у справі щодо вимагання 1,5 тис. доларів у пораненого ветерана АТО за сприяння в оформленні інвалідності. Провадження перебуває на розгляді в суді.

Під час обшуків вилучили медичну документацію, печатки, бланки, техніку та близько 100 тис. доларів, з яких 85 тис. доларів - у голови МСЕК.

Як поінформували в ОГП, схема діяла з 2024 року. Встановлюються інші епізоди та можливі співучасники. Також перевіряється інформація щодо оформлення інвалідності військовозобов’язаним синам усіх підозрюваних.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури Києва оголосили підозри сімом особам, які, як стверджують в ОГП, організували схему оформлення інвалідності здоровим чоловікам на підставі підроблених документів.