Помер колишній міністр оборони Росії, ексголова адміністрації Кремля та спецпредставник президента Сергій Іванов. Йому було 73 роки.

Він працював разом із Володимиром Путіним у структурах КДБ, ФСБ та органах російської влади, пише ВВС.

Про те, що помер Сергій Іванов, у РФ повідомили 26 червня.

За даними росЗМІ, він був одним із найближчих соратників Путіна. Під час служби у ленінградському КДБ вони сиділи в сусідніх кімнатах в одному кабінеті.

У 2000 році видання «Комерсант» запитало Путіна, що тоді виконував обов’язки президента Росії, чиї поради він бере до уваги та кому може довіряти.

– Сергію Іванову, секретарю Ради безпеки… Є таке поняття, як почуття солідарності. Ось з Івановим таке почуття виникає, – відповів Путін.

4 лютого Іванов за власним бажанням залишив посаду спеціального представника президента Росії з питань природоохоронної діяльності, екології та транспорту, яку обіймав із 2016 року. До цього він очолював адміністрацію президента РФ.

16 лютого 2026 року російський диктатор Володимир Путін виключив Іванова зі складу Ради безпеки Росії.

За президентства Бориса Єльцина Іванов обіймав посаду секретаря Ради безпеки. У березні 2001 року, вже за президентства Путіна, його призначили міністром оборони Росії.

Оборонне відомство Іванов очолював до лютого 2007 року. Після цього він став віцепрем’єром в уряді прем’єр-міністра Путіна.

Сергій Іванов народився 31 січня 1953 року в Ленінграді. У 1975 році його прийняли на службу до КДБ.

У 1976–1977 роках він працював в управлінні КДБ по Ленінграду та Ленінградській області в одному підрозділі з Путіним.

У 1991–1998 роках Іванов служив у Службі зовнішньої розвідки.

У 1998 році його призначили заступником директора Федеральної служби безпеки та начальником департаменту аналізу, прогнозування і стратегічного планування. На той момент ФСБ очолював Путін.

Згодом Іванов перейшов на посаду секретаря Ради безпеки Росії.