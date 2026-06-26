У Києві встановлять 33 рамки-розпилювачі води для охолодження в спеку

У Києві продовжують облаштовувати додаткові елементи, щоб зробити міський простір комфортнішим у літню спеку. Роботи вже розпочаті, їх планують завершити до кінця наступного тижня.

Як повідомили в Департаменті захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА, у різних районах міста встановлять 33 рамки-розпилювачі води.

Рішення про розміщення таких точок прийняли з урахуванням сезонного підвищення температури повітря, яке традиційно припадає на липень.

Проєкт спрямований на створення комфортніших умов перебування у міських громадських просторах у спеку.

Перелік локацій, де встановлять рамки-розпилювачі води

Голосіївський район:

парк ім. Максима Рильського;

сквер на вул. Героїв Маріуполя;

просп. Голосіївський (біля РДА).

Дарницький район:

парк «Позняки»;

сквер на вул. Олександра Кошиця;

Парк імені воїнів-інтернаціоналістів;

сквер на вул. Вишняківській, 12.

Деснянський район:

парк «Молодіжний»;

парк «Фестивальний»;

парк «Деснянський»;

парк вздовж просп. Романа Шухевича;

сквер ім. В’ячеслава Веремія.

Дніпровський район:

парк «Перемога»;

парк «Аврора»;

парк на вул. Юрія Шумського;

парк біля озера Тельбін;

сквер «Кусум» на вул. Алматинській.

Оболонський район:

парк «Наталка».

Печерський район:

бульв. Лесі Українки;

парк Вічної Слави.

Подільський район:

сквер на Щекавицькій площі;

Куренівський парк;

сквер імені Петра Сагайдачного.

Святошинський район:

парк «Совки»;

парк «Інтернаціональний»;

бульв. Академіка Вернадського.

Солом’янський район:

парк «Відрадний»;

парк «Орлятко»;

парк імені Миколи Зерова;

сквер спортсменів-Захисників України.

Шевченківський район:

вул. Хрещатик;

парк ім. Т. Г. Шевченка;

парк «Веселка»;

парк на схилах Пейзажної алеї;

сквер біля Національного цирку України.

Рамки-розпилювачі є простим, водночас ефективним рішенням для зниження температурного навантаження та підвищення комфорту містян у спекотний період літа.