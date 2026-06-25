Зеленський обговорив із фон дер Ляєн військову підтримку України

У четвер, 25 червня, президент Володимир Зеленський провів розмову з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, яка перебуває у Гданську на міжнародній Конференції з питань відновлення України. Про це глава держави повідомив у Telegram.

Він назвав цю зустріч важливим сигналом підтримки та подякував за увагу до України.

Зеленський зазначив, що вони обговорили оборонне співробітництво, постачання для української армії та спільні кроки для зміцнення стійкості країни та захисту мирних людей від російських атак.

Президент наголосив, що саме на Росії лежить відповідальність за затягування війни, адже продовжує відкидати всі дипломатичні пропозиції України. У зв'язку з цим заявив про необхідність максимального посилення держави та населення.

Також глава держави зазначив, що вони домовилися про подальші особисті контакти.

"Говорив із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, яка зараз у Гданську на міжнародній Конференції з питань відновлення України. Важливий сигнал підтримки, і я вдячний за це", — йдеться у дописі президента.