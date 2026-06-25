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Майже дві третини поляків не підтримують євроінтеграційні перспективи України

Майже дві третини поляків не підтримують євроінтеграційні перспективи України

Більшість громадян Польщі виступають проти вступу України до Європейського Союзу. Наразі приєднання України до блоку підтримує лише близько третини поляків.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом ринкових і соціальних досліджень IBRiS на замовлення Radio ZET.

Згідно з дослідженням, 35,3% респондентів підтримують вступ України до ЄС. З них 8,4% переконані, що Україна однозначно має стати членом Євросоюзу, а ще 26,9% вважають, що це, найімовірніше, має відбутися.

Натомість 59,7% опитаних висловилися проти членства України в ЄС. Зокрема, 27,4% відповіли «скоріше ні», а 32,3% заявили, що категорично не підтримують вступ України до Євросоюзу.

Результати опитування також свідчать про суттєвий політичний розкол у ставленні до євроінтеграційних перспектив України.

Серед прихильників керівної проєвропейської коаліції, до якої входять «Громадянська коаліція» прем'єра Дональда Туска, рух «Польща 2050» та інші партії, 64% підтримують вступ України до ЄС, тоді як 32% мають протилежну позицію.

Водночас серед виборців опозиційних сил, зокрема партії «Право і справедливість» та її союзників, 73% виступають проти членства України в Європейському Союзі.

Опитування проводили методом телефонних інтерв'ю (CATI) 12–13 червня 2026 року. У дослідженні взяли участь 1068 повнолітніх громадян Польщі.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЄСПольщаєвроінтеграціясоцопитуваннявступ до ЄС
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