Генштаб заявив про удари по центру космічного зв'язку та військовій інфраструктурі РФ

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що 21 червня та в ніч на 22 червня Сили оборони України завдали ударів по низці російських військових об'єктів і логістичній інфраструктурі на території РФ та окупованих нею територіях України.

За даними військових, під удар потрапив центр космічного зв'язку "Дубна" у Московській області. У Генштабі зазначили, що на об'єкті зафіксовано масштабне задимлення, а інформація про наслідки атаки уточнюється.

Також українські підрозділи уразили полігон підготовки операторів безпілотників поблизу Дебальцевого на окупованій частині Луганщини, пункти управління БпЛА в районах Мирнограда та Перебудови на Донеччині, а також командно-спостережні пункти російських військ у районі Ільок-Пеньковки Білгородської області РФ та поблизу Покровська.

Окремо Генштаб повідомив про удар по автомобільному мосту біля Василівки Запорізької области, який, за даними військових, використовується для перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення російського угруповання.

Крім того, за результатами додаткового аналізу підтверджено ураження інфраструктури порту "Кавказ" у Краснодарському краї Росії та двох автомобільних поромів, які використовувалися для забезпечення російських військ на півдні України.

Російська сторона офіційно не підтверджувала інформацію про ці удари. Водночас мер Москви Сєрґєй Собянін заявив, що в ніч проти 22 червня на підльоті до російської столиці було нібито збито 59 українських безпілотників.

За даними Міноборони РФ, протягом ночі сили протиповітряної оборони перехопили та знищили 301 безпілотник над низкою російських регіонів, а також над анексованим Кримом і акваторіями Азовського та Чорного морів.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України продовжують системні дії, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ та примушення Росії до припинення збройної агресії проти України.