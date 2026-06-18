Штаб Багатонаціональних сил для України очолять Британія та Франція

Велика Британія з липня разом із Францією очолить штаб-квартиру Багатонаціональних сил для України. Про це повідомив після завершення зустрічі Контактної групи з питань оборони України міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс, передає Ukrinform.

«Я з гордістю повідомляю, що наступного місяця Велика Британія візьме на себе командування штаб-квартирою Багатонаціональних сил для України. Під керівництвом генерал-майора Тома Бейтмена Велика Британія та Франція разом із союзниками та партнерами готуватимуться до довгострокового відновлення Збройних сил України, коли буде узгоджено мирну угоду», - поінформував Джарвіс.

Він також повторив оголошення, зроблене на початку зустрічі: Велика Британія надасть 150 тис. дронів українського виробництва, а також понад 350 зенітних ракет і радарів. Усе це буде доставлено до кінця року в межах пакета вартістю 750 млн фунтів стерлінгів, профінансованого за рахунок доходів від заморожених російських активів у межах кредитної програми ERA.

За словами британського політика, те, що обіцяють члени Контактної групи з питань оборони України, має безпосередній вплив на поле бою.

Він як співголова Групи подякував 50 націям з усієї земної кулі за ту солідарність, яку вони продемонстрували сьогодні та пообіцяв зі свого боку підтримувати Україну «достатньо сильною, щоб вона могла протистояти російській військовій машині, достатньо сильною, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир».

«Цього тижня ми знову побачили, що Путін не знає меж: вбиті цивільні, розбомблено навіть собор (Успенський собор Києво-Печерської лаври - ред.). Це нагадування про те, що мета цієї групи залишається такою ж нагальною, як і раніше», - сказав Джарвіс..

Як повідомляв ForUA, 35-та зустріч у форматі «Рамштайн» (Контактна група з питань оборони України) відбулася у четвер, 18 червня, в Брюсселі під головуванням Німеччини та Великої Британії. Для нещодавно призначеного міністра Джарвіса вона стала першою. Після призначення кілька днів тому новий міністр свій перший міжнародний дзвінок здійснив міністру оборони України Михайлу Федорову.