Президент Євроради зв'язався з Кремлем, щоб обговорити шляхи припинення війни в Україні

Президент Європейської ради Антоніу Кошта зв’язався з Кремлем, щоб залучити російського диктатора Володимира Путіна до обговорення шляхів припинення війни в Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами людей, обізнаних із цим питанням, президент Євроради Кошта зв’язався з Кремлем, щоб залучити Путіна до обговорення шляхів припинення війни в Україні.

Головний радник Кошти провів дві розмови з високопосадовцем російського урядовця, близьким до Путіна, з метою підготовки для більш змістовних переговорів у майбутньому, сказало один із джерел.

– Нам потрібно у слушний момент провести переговори з Росією, щоб вирішити спільні питання безпеки, – сказав Кошта журналістам минулого місяця.

Деякі країни ЄС висунули ідею призначення спеціального представника для переговорів з Москвою, щоб забезпечити мир між Україною та Росією. Але ця ідея є суперечливою та пов’язана з ризиками, кажуть джерела.

Зокрема, Путін запропонував як переговорника колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який фактично десятиліттями перебував на зарплаті Кремля завдяки своїй роботі в ПАТ Газпром, пише видання.

Німеччина, Франція та Велика Британія окремо обговорили стратегію залучення Путіна до мирних переговорів у координації з президентом України Володимиром Зеленським.

Європейські чиновники бачать можливість залучити Путіна до переговорів, оскільки російські війська безуспішно намагаються просунутися на полі бою, коли Україна посилила удари всередині РФ, а економічні витрати війни зростають.

За словами одного з чиновників, високопосадовці європейських країн прагнуть скоординувати свій підхід, оскільки війна переходить у нову фазу. Вони готуються до моменту, коли комунікація з Кремлем посилиться.

Як стверджують у виданні, мирна угода між США та Іраном, яка знизить ціну на нафту, також скоротить експортні доходи Російської Федерації від продажу енергоносіїв.