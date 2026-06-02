Трамп влаштував скандал Нетаньягу

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови назвав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху звинуватив у невдячності.

Трамп був розлючений через те, що Ізраїль продовжував ескалацію в Лівані - і це, за його словами, загрожувало зірвати переговори з Іраном, повідомляє Axios.



Він заявив ізраїльському прем'єру, що бомбардування Бейрута лише ще більше ізолює Ізраїль на міжнародній арені.



"Ти, чорт забирай, збожеволів. Ти б був у в'язниці, якби не я. Я рятую тебе. Усі тебе зараз ненавидять. Усі ненавидять Ізраїль через це", - сказав Трамп.



Трамп крикнув: "Що ти, чорт забирай, робиш?".



Трамп нагадав Нетаньягу про власну підтримку під час судового процесу щодо корупції - і натякнув, що саме завдяки цьому той уникнув ув'язнення.



Реакція ізраїльського прем'єра: "Добре, добре, просто переконайтеся, що про все подбали"..



Ізраїль планував завдати авіаудару по Бейруту, проте Трамп заблокував цей намір.



Він висловив занепокоєння через кількість загиблих серед мирного населення Лівану. Окремо американський президент заперечив проти тактики, коли ізраїльські військові знищують цілі будівлі заради ліквідації одного командира "Хезболли".



Після розмови Ізраїль підтвердив, що ударів по цілях у Бейруті більше не планується.

Фото: whitehouse.gov.