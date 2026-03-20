Суспiльство

В Україні запрацював «паливний» кешбек: умови та ліміти

Сьогодні в Україні офіційно запрацювала тимчасова програма підтримки автомобілістів, яка дозволяє отримати часткове повернення коштів за купівлю пального. Програма має обмежений термін дії та триватиме до 1 травня поточного року.

Згідно з умовами ініціативи, водії можуть розраховувати на значні знижки залежно від виду пального, яке вони обирають. Найвищий відсоток повернення передбачено для власників дизельних авто:

  • Дизельне пальне — повернення 15% від вартості.

  • Бензин — повернення 10% від вартості.

  • Автогаз — повернення 5% від вартості.

У грошовому еквіваленті така економія може складати до 11 грн з кожного літра. Однак варто звернути увагу на встановлені ліміти: максимальна сума виплат на одного користувача становить 1000 грн на місяць.

Експерти зазначають, що такий крок допоможе знизити фінансове навантаження на логістику та приватних автовласників у весняний період. Щоб скористатися пропозицією, водіям радять перевіряти оновлення у мобільних застосунках своїх мереж АЗС або банків-партнерів, які беруть участь у програмі.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

бензинАЗСпаливокешбекпаливний кешбек
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

