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Потужна зброя: Пентагон замовив ракети AMRAAM на мільярди доларів

Потужна зброя: Пентагон замовив ракети AMRAAM на мільярди доларів

Міністерство оборони США уклало контракт із компанією Raytheon Technologies на виробництво ракет AMRAAM та супутнього обладнання на суму 3,5 мільярда доларів. Озброєння буде передано Україні та 18 країнам-союзникам, повідомляється на офіційному сайті Пентагону.

Угода передбачає постачання ракет, телеметричних систем, запасних частин і надання інженерної підтримки. Поставка охоплює такі країни, як Данія, Бельгія, Японія, Нідерланди, Канада, Фінляндія, Німеччина, Угорщина, Іспанія, Польща, Швеція, Тайвань, Литва, Велика Британія, Австралія, Швейцарія, Ізраїль та Кувейт.

Виробництво ракет відбуватиметься на підприємствах у Таксоні (штат Аризона). Роботи триватимуть до третього кварталу 2031 фінансового року.

Довідка: AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile) — це основне озброєння американських винищувачів F-15, F-16, F/A-18, F-22 та низки літаків союзників. Вартість однієї ракети становить від 1,2 до 1,97 мільйона доларів, залежно від модифікації.

Крім того, ракети AMRAAM використовуються у системах протиповітряної оборони NASAMS, які стоять на озброєнні України. У такому варіанті ракета здатна уражати повітряні цілі на дистанції до 25 км, а модифікація AMRAAM ER (Extended Range) — до 40 км. Для авіаційного застосування ракети можуть вражати цілі на відстані понад 100 км, з ймовірністю ураження, яка сягає 85%.

 

 

 

 

Теги:

пповійна в Україніракети AMRAAMRaytheon TechnologiesNASAMS
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