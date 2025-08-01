﻿
Головне

Те, що робить Росія, огидно, - Трамп

Те, що робить Росія, огидно, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість запровадження нових санкцій проти Росії у відповідь на черговий масштабний обстріл України. Про це він сказав під час пресконференції.

«Те, що робить Росія — огидно. Це сумно», — заявив Трамп, коментуючи ракетний удар по українських містах.

Водночас він висловив сумніви щодо ефективності санкційного тиску. «Ймовірно, накладемо санкції — не знаю, чи санкції його [Путіна] турбують. Вони знають про санкції. Я знаю більше за всіх про санкції та тарифи. Не знаю, чи матиме це ефект, але ми це зробимо», — зазначив президент США.

За словами Трампа, рішення про санкції буде ухвалено найближчим часом після консультацій із союзниками.

 

 

 

 

 

Теги:

Трампвійна в Україніобстріл Києвасанкції щодо РФсанкційний тискракетний удар по Україні
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Шахрай за 25 тисяч обіцяв дівчині роботу в Офісі генпрокурора
Суспiльство 31.07.2025 19:30:45
Шахрай за 25 тисяч обіцяв дівчині роботу в Офісі генпрокурора
Читати
Індійські НПЗ припиняють купувати російську нафту
Свiт 31.07.2025 19:24:47
Індійські НПЗ припиняють купувати російську нафту
Читати
У Києві кількість загиблих зросла до 13 людей
Надзвичайні події 31.07.2025 19:15:34
У Києві кількість загиблих зросла до 13 людей
Читати

Популярнi статтi