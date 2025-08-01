Те, що робить Росія, огидно, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість запровадження нових санкцій проти Росії у відповідь на черговий масштабний обстріл України. Про це він сказав під час пресконференції.

«Те, що робить Росія — огидно. Це сумно», — заявив Трамп, коментуючи ракетний удар по українських містах.

Водночас він висловив сумніви щодо ефективності санкційного тиску. «Ймовірно, накладемо санкції — не знаю, чи санкції його [Путіна] турбують. Вони знають про санкції. Я знаю більше за всіх про санкції та тарифи. Не знаю, чи матиме це ефект, але ми це зробимо», — зазначив президент США.

За словами Трампа, рішення про санкції буде ухвалено найближчим часом після консультацій із союзниками.