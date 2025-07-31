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Столиця

Атака на Київ: кількість загиблих стрімко збільшується

Атака на Київ: кількість загиблих стрімко збільшується

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про 15 загиблого, знайденого під завалами після нічної атаки РФ на Київ.  Про це він повідомив у себе в Telegram.

Станом на 19:40 Ткаченко повідомив про 15 знайденого загиблого і підкреслив, що розбір уламків внаслідок атаки РФ на Київ ще продовжується.

За його словами, “найгірші прогнози щодо кількості людей, які можуть перебувати під завалами, підтверджуються“, а пошуково-рятувальна операція все ще триває.

За даними ДСНС, число постраждалих виросло до 145 людей, 14 з них – діти.

Інформація продовжує оновлюватись. 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Київобстрілиагресія рфжертви обстрілу
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