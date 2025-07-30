﻿
Війна

Шмигаль про літній наступ РФ: ознак завершення наступу немає, проте лінія фронту стабільна

Шмигаль про літній наступ РФ: ознак завершення наступу немає, проте лінія фронту стабільна

Жодних ознак того, що літній наступ РФ завершується, наразі немає, водночас лінія фронту стабілізована. Про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив в інтерв’ю BBC.

Коментуючи ситуацію на полі бою, міністр оборони заявив, що РФ щодня атакує позиції українських військових. За його словами, окупанти тиснуть практично по всій лінії фронту.

– Десь цей тиск сильніший, десь кількість бойових зіткнень може бути десятки в день, десь може бути одиниці в день, але по всій лінії фронту триває літній наступ, – каже Шмигаль.

Міністр зазначив, що станом на сьогодні ознак завершення літнього наступу він не бачить.

– Але загалом фронт стабілізований, лінія фронту стабілізована. І росіяни демонструють неспроможність зробити якихось проривних дій. А українські Сили оборони завдають ворогу величезних втрат, знекровлюють його та виснажують, – говорить Шмигаль.

ForUA.com нагадує, раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що ворог інтенсифікує наступальні дії у районі Кам’янського на Запоріжжі.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

війна в Україніагресія рфДенис ШмигальМіноборони України
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Війна в Україні незабаром може припинитись, - Туск
Полiтика 30.07.2025 17:30:57
Війна в Україні незабаром може припинитись, - Туск
Читати
Україна отримає €400 млн на розвиток виробництва дронів
Війна 30.07.2025 17:11:18
Україна отримає €400 млн на розвиток виробництва дронів
Читати
Трамп заявив про введеня 25% мита для Індії за торгівлю з Росією
Свiт 30.07.2025 16:50:35
Трамп заявив про введеня 25% мита для Індії за торгівлю з Росією
Читати

Популярнi статтi