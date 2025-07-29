У Києві затримали лікарів, які організовували незаконний виїзд за кордон для військовозобов’язаних

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру трьом лікарям однієї з комунальних лікарень Києва, які наживалися на організації виїзду громадян призовного віку за кордон.

Зловмисники організовували бажаючим уникнути військової служби фіктивне стаціонарне лікування на підставі вигаданого діагнозу. Під час нібито стаціонарного лікування такі пацієнти навіть не навідувалися до медичного закладу, а просто відмічалися в ньому за допомогою телефонного дзвінка чи приходили туди раз на тиждень.

На підставі медичних документів про це, нібито, лікування їхні клієнти отримували групу інвалідності, що дозволяло чоловікам без зайвих проблем виїхати за кордон. Коштувала така послуга 10-15 тис. доларів США з особи.

Правоохоронці затримали трьох лікарів під час передачі чергової частини оплати у сумі 5 тис. доларів США.

Їм вже повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон, службовому підробленні та одержанні неправомірної вигоди (ст. 332, 366, 368 КК України).

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Слідство триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до злочину.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.