Міхаель Чеботар: Україна та Ізраїль: дві війни — одне послання про стійкість для інвесторів у нерухомість

Стратегічний бізнес-радник Міхаель Чеботар спеціально для ForUA.

В Україні ми знаємо, що таке жити під час війни. Ми також розуміємо, що сила, єдність і стратегічне бачення можуть змінити майбутнє країни — навіть коли бойові дії ще тривають. Саме тому нещодавні події на Близькому Сході відгукнулися нам особливо гостро.

У червні 2025 року Ізраїль провів сміливу та високоточну операцію проти іранської ракетної та ядерної інфраструктури. Але це не було початком нової війни. Це був черговий розділ у багаторічній боротьбі за виживання. Із моменту свого заснування у 1948 році Ізраїль постійно живе під загрозою, оточений ворожими сусідами, і був змушений сформувати оборонну доктрину, засновану на швидкості, розвідці та стримуванні. За ці роки країна пережила численні війни, хвилі тероризму та провела багато секретних операцій для нейтралізації екзистенційних загроз. Удари червня 2025 року, проведені з хірургічною точністю та на основі глибокої розвідки, були не просто тактичним успіхом. Вони стали проявом нації, яка опанувала мистецтво самооборони й водночас продовжує зростати, впроваджувати інновації та залучати глобальні інвестиції навіть у періоди тривалого конфлікту.

У цьому циклі напруги та відновлення виділяється одна закономірність: ринок нерухомості Ізраїлю не просто встояв — він стабільно зростав. Та сама стратегічна дисципліна, що формує його безпекове мислення, лежить в основі довіри інвесторів. Збройні конфлікти можуть тимчасово сповільнювати активність, але рідко впливають на довгострокову вартість. Насправді, кожен післявоєнний період приносить новий імпульс, зумовлений відкладеним попитом, обмеженою пропозицією та спільною впевненістю — як усередині країни, так і за її межами — у здатності Ізраїлю відновлюватися та розвиватися.

Тут, в Україні, ми вже четвертий рік ведемо повномасштабний спротив російській агресії. І попри руйнування, ми також починаємо бачити перші ознаки стратегічного відновлення — особливо в секторі нерухомості. Ринок квартир у Києві стабілізується. Ціни на нове житло зростають. Забудовники обережно повертаються. Відбуваються угоди. Життя триває.

Зв’язок між досвідом України та Ізраїлю не обмежується лише військовим виміром. Він також психологічний і економічний. Обидві країни доводять, що навіть під загрозою сильні нації здатні адаптуватися, вистояти та закласти основу для оновлення. Інвестори уважно спостерігають. Успіх Ізраїлю зміцнює ширший наратив: країни, які демонструють стійкість під час війни, зрештою стають гідними об’єктами для інвестицій.

Для України це має значення. Міжнародна підтримка залишається критично важливою, але настрої змінюються. Те, що ще недавно вважалося зоною замороженого конфлікту, тепер дедалі частіше розглядається як ринок із реальними перспективами. Особливо у таких містах, як Київ і Львів, нерухомість стає не лише місцем для життя, а й символом нашої рішучості повернутися до нормального життя.

Війна оголює вразливість, але водночас показує, хто справді готовий до відбудови. В Україні вже сьогодні закладаються основи для майбутнього. Амбітні інвестори тихо укладають угоди, які трапляються раз у покоління — можливості, що не повернуться, коли мир стане новою нормою.