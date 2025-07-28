Таїланд і Камбоджа домовилися про припинення вогню

Прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім оголосив, що Таїланд і Камбоджа погодилися на припинення вогню протягом 24 годин. Ця домовленість є значним кроком до деескалації напруженості між двома сусідніми країнами, інформує ForUА.

Заява була зроблена сьогодні, 28 липня 2025 року, прем'єр-міністром Анваром Ібрагімом під час прес-конференції в Куала-Лумпурі. Він підкреслив важливість цієї угоди для стабільності в регіоні Південно-Східної Азії.

"Я радий повідомити, що після інтенсивних переговорів Таїланд і Камбоджа погодилися припинити будь-які бойові дії протягом наступних 24 годин", — заявив прем'єр-міністр Ібрагім. "Це свідчить про їхню відданість мирному вирішенню розбіжностей і прояву доброї волі".

Домовленість про припинення вогню стала результатом дипломатичних зусиль, до яких долучилася Малайзія, яка прагне сприяти діалогу між Бангкоком та Пномпенем. Очікується, що найближчим часом буде надано більше деталей щодо механізмів дотримання перемир'я та подальших кроків у переговорному процесі.

Цей крок дає надію на мирне врегулювання конфлікту, який тривалий час призводив до сутичок на спірних прикордонних територіях. Міжнародна спільнота вітає цю новину, закликаючи обидві сторони повністю дотримуватися угоди та продовжувати діалог.