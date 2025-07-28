﻿
Свiт

Таїланд і Камбоджа домовилися про припинення вогню

Таїланд і Камбоджа домовилися про припинення вогню

Прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім оголосив, що Таїланд і Камбоджа погодилися на припинення вогню протягом 24 годин. Ця домовленість є значним кроком до деескалації напруженості між двома сусідніми країнами, інформує ForUА.

Заява була зроблена сьогодні, 28 липня 2025 року, прем'єр-міністром Анваром Ібрагімом під час прес-конференції в Куала-Лумпурі. Він підкреслив важливість цієї угоди для стабільності в регіоні Південно-Східної Азії.

"Я радий повідомити, що після інтенсивних переговорів Таїланд і Камбоджа погодилися припинити будь-які бойові дії протягом наступних 24 годин", — заявив прем'єр-міністр Ібрагім. "Це свідчить про їхню відданість мирному вирішенню розбіжностей і прояву доброї волі".

Домовленість про припинення вогню стала результатом дипломатичних зусиль, до яких долучилася Малайзія, яка прагне сприяти діалогу між Бангкоком та Пномпенем. Очікується, що найближчим часом буде надано більше деталей щодо механізмів дотримання перемир'я та подальших кроків у переговорному процесі.

Цей крок дає надію на мирне врегулювання конфлікту, який тривалий час призводив до сутичок на спірних прикордонних територіях. Міжнародна спільнота вітає цю новину, закликаючи обидві сторони повністю дотримуватися угоди та продовжувати діалог.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаприпинення вогнюТаїландКамбоджа
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Новий торговий альянс США та ЄС вже качає ціни на нафту вгору
Економіка 28.07.2025 08:16:02
Новий торговий альянс США та ЄС вже качає ціни на нафту вгору
Читати
Російські дрони знову атакували житловий квартал Києва: поранено трирічну дитину
Головне 28.07.2025 07:56:12
Російські дрони знову атакували житловий квартал Києва: поранено трирічну дитину
Читати
Перемога Трампа: $600 млрд від ЄС вже в економіці США
Головне 28.07.2025 07:28:45
Перемога Трампа: $600 млрд від ЄС вже в економіці США
Читати

Популярнi статтi