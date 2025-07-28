На Одещині під час відпочинку загинув підліток

27 липня вдень у місті Балта сталася трагічна подія, внаслідок якої загинув підліток. Як повідомляє ДСНС, сильний порив вітру повалив дерево на намет, де відпочивали п'ятеро дітей.

Інцидент стався, коли група підлітків проводила час біля річки. Раптове погіршення погоди та сильний вітер призвели до падіння дерева прямо на їхній намет.

На місце події оперативно прибули рятувальники. З-під поваленого дерева вдалося витягти чотирьох дітей, яких негайно передали бригадам швидкої медичної допомоги. На жаль, одного хлопця врятувати не вдалося — він загинув на місці події.

Деталі щодо стану здоров'я врятованих дітей наразі уточнюються.