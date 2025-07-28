США готують військовий “перерозподіл” в Європі

Сполучені Штати готуються до глобального огляду позиції сил, який може призвести до скорочення американської військової присутності у Європі на 30%. Про це повідомляє Politico з посиланням на офіційних осіб НАТО.

Зазначається, що остаточний звіт Пентагону буде оприлюднено до вересня 2025 року. Мета переоцінки — адаптація американських сил до нових глобальних пріоритетів, серед яких особливу увагу приділяють напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні та необхідності скорочення закордонних витрат США.

За словами Айлін Матле, старшого наукового співробітника Німецької ради з міжнародних відносин, можливий вивід близько 20 000 американських військовослужбовців, які були відправлені до Європи у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Водночас один із чиновників НАТО зазначив, що можливе скорочення військ США у Європі може сягнути 30%, що стане серйозною зміною в розміщенні сил.

Наразі в Німеччині перебуває близько 35 000 американських військових — це найбільший контингент США у Європі. Військові бази, такі як Рамштайн та Графенвер, відіграють ключову роль у стратегії США в регіоні.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після зустрічі з головою Пентагону Пітом Гегсетом підтвердив, що Берлін очікує зміни позиції Америки: "Я почав два роки тому зазначати, що в якийсь момент стане зрозуміло, що американці зрештою робитимуть менше".

Водночас у Німеччині поки що не отримали жодних конкретних зобов'язань щодо планів США. Коли канцлер Фрідріх Мерц зустрічався з президентом США Дональдом Трампом, питання скорочення військової присутності було порушено. Тоді Трамп заявив: "Я завжди казав, що Європа повинна робити більше, але Німеччина активізується. Ми розглянемо, що має сенс у майбутньому".