Труни в Росії накопичуватимуться, - МЗС Австрії

Президент США Дональд Трамп нібито був готовий "піднести на блюдечку зі срібла" російському диктатору Володимиру Путіну Крим та низку українських регіонів, однак Кремль свідомо обрав продовження війни. Про це заявила міністр закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер в інтерв’ю виданню Die Welt.

За її словами, ситуація є очевидною: Україна прагне миру, тоді як Росія продовжує вести агресивну війну на знищення. "Президент США Трамп передав Путіну Крим і кілька східних областей на блюдечку зі срібла, так би мовити, а також виключив членство України в НАТО. А що робить Путін? Він продовжує вести війну на знищення проти України", — зазначила Майнль-Райзінгер.

Вона також відкинула думку про перевагу Росії на фронті, наголосивши, що Кремль зазнає колосальних втрат, які не зможе ігнорувати безкінечно. "Труни в Росії накопичуватимуться. Додайте до цього катастрофічну економічну ситуацію. Кремлю стає дедалі важче продовжувати цю війну. Путін знає, що в нього закінчується час. Ось чому він зараз веде війну з такою жорстокою інтенсивністю", — підсумувала міністр.