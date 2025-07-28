﻿
Головне

Труни в Росії накопичуватимуться, - МЗС Австрії

Труни в Росії накопичуватимуться, - МЗС Австрії

Президент США Дональд Трамп нібито був готовий "піднести на блюдечку зі срібла" російському диктатору Володимиру Путіну Крим та низку українських регіонів, однак Кремль свідомо обрав продовження війни. Про це заявила міністр закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер в інтерв’ю виданню Die Welt.

За її словами, ситуація є очевидною: Україна прагне миру, тоді як Росія продовжує вести агресивну війну на знищення. "Президент США Трамп передав Путіну Крим і кілька східних областей на блюдечку зі срібла, так би мовити, а також виключив членство України в НАТО. А що робить Путін? Він продовжує вести війну на знищення проти України", — зазначила Майнль-Райзінгер.

Вона також відкинула думку про перевагу Росії на фронті, наголосивши, що Кремль зазнає колосальних втрат, які не зможе ігнорувати безкінечно. "Труни в Росії накопичуватимуться. Додайте до цього катастрофічну економічну ситуацію. Кремлю стає дедалі важче продовжувати цю війну. Путін знає, що в нього закінчується час. Ось чому він зараз веде війну з такою жорстокою інтенсивністю", — підсумувала міністр.

 

 

 

Теги:

путінТрампвійна в УкраїніМЗС АвстріїБеате Майнль-Райзінгерзакінчення війни в Україні
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Безугла розкрила свій діагноз
Полiтика 27.07.2025 17:25:41
Безугла розкрила свій діагноз
Читати
Українські полярники показали унікальний «сендвіч із білого льоду»
Свiт 27.07.2025 16:20:33
Українські полярники показали унікальний «сендвіч із білого льоду»
Читати
Рубіо: Трамп вимагає конкретних кроків для завершення війни в Україні та втрачає терпіння
Полiтика 27.07.2025 14:16:33
Рубіо: Трамп вимагає конкретних кроків для завершення війни в Україні та втрачає терпіння
Читати

Популярнi статтi