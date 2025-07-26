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Окупанти здійснили масовану атаку по Дніпру та області

Окупанти здійснили масовану атаку по Дніпру та області

Сили РФ здійснили масовану комбіновану атаку на Дніпропетровську область, зазначив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

«Страшна ніч. Масована комбінована атака на область. Внаслідок атаки у Дніпрі загинув чоловік. Постраждала – жінка», – каже голова ОВА.

Лисак уточнив, що внаслідок російського удару понівечена багатоповерхівка, пошкоджені промислові підприємства – виникли пожежі, на парковці зайнялися авто.

«Кілька загорянь – і у Дніпровському районі. Вогонь охопив торговельний центр. Пожежі виникли на підприємстві, на різних локаціях горіла суха трава. Загинула одна людина, ще четверо – отримали поранення», – повідомив місцевий чиновник.

Крім того, за даними голови ОВА, сили РФ вдарили авіабомбами по Покровській громаді Синельниківського району, виникла пожежа.

Лисак зазначив, що загалом в обласному центрі та області сили ППО збили 7 ракет і 26 безпілотників.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

війнаДніпрообстрілБПЛАокупантиппорашистиСергій Лисак
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