Завтра в Лаврському саду співатимуть учні легендарного Миколи Будника

У Лаврському саду в Києві цієї суботи, 26 липня, лунатимуть псальми, канти та історичні думи у виконанні братчиків Київського Кобзарського Цеху — учнів видатних майстрів Ткаченка та Будника (на головному фото), повідомили у заповіднику.

Кобзарське мистецтво — це унікальна українська традиція, яка поєднує в собі музику, спів та епічну розповідь. Занурення у світ кобзарів відкриває доступ до народних пісень, дум, історичних переказів та духовної культури України.

До Лаври запрошують родини військовослужбовців та ветеранів, вимушених переселенців та всіх, хто хоче дізнатися більше про своє коріння.

Для гостей співатимуть: цехмайстер Київського Кобзарського Цеху Микола Товкайло, Ждан Безвербний, Сергій Волченко, Дмитро Радченко, Віталій Кобзар.

Наприкінці 2022 року «Кобзарство»/«Кобзарсько-лірницька традиція» внесли до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України (охоронний номер 053). Також кобзарсько-лірницьку традицію внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

У сучасних Кобзарських Цехах, які функціонують на зразок історичних кобзарських об’єднань, послідовники давніх кобзарів опановують співогру і світоглядно-філософські надбання кобзарства і продовжують передавати їх молоді. У репертуарі цехових співців — думи, історичні пісні, канти, псальми, пісні побутові та жартівливі, народні танці

Коли: субота, 26 липня, 13:00 — 14:30

Де: Лаврський сад (за корпусом №3)

Вхід за квитками до заповідника