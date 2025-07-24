﻿
Війна

Рашисти пошкодили 11 пам'яток в історичному центрі Одеси, який включений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Рашисти пошкодили 11 пам'яток в історичному центрі Одеси, який включений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Російський обстріл пошкодив в Одесі 7 об’єктів культурної спадщини, з яких 4 мають статус пам’яток національного значення, повідомило Міністерство культури і стратегічних комунікацій.

"24 липня внаслідок масованого ракетного обстрілу з боку збройних сил рф у місті Одеса було пошкоджено 7 об’єктів культурної спадщини, з яких 4 мають статус пам’яток національного значення. Ці об’єкти розташовані в історичному центрі Одеси, який включено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Руйнування, спричинені цим обстрілом, становлять серйозну загрозу для збереження культурної та історичної спадщини міста", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зокрема, постраждали наступні об’єкти: Воронцовський палац (пров. Воронцовський, 2. Пам’ятка архітектури національного значення); Палац (Приморський бульвар, 9. Пам’ятка архітектури національного значення); Будинок Родоконакі, де розміщується готель "Hotel de Versal" (Приморський бульвар, 10.  Пам’ятка архітектури національного значення); Будівля готелю "Лондонський" (Приморський бульвар, 11. Пам’ятка архітектури національного значення); Будівля Міщанської управи (вул. Старопортофранківська, 36); Фруктовий пасаж (вул. Привозна, 14); Корпус станції Одеса-порт (вул. Приморська, 8).

Зазначається, що у результаті обстрілу вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна, двері, фасади будівель, покрівлі, міжповерхові перекриття й конструктивні елементи.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ОдесаЮНЕСКОрашистиракетний ударПриморський бульварПривознаПриморськаСтаропортофранківська
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Ранковий дайджест ForUА: нічний терор РФ, вибухи в Сочі, нова війна між Таїландом і Камбоджею, військова допомога та оновлена система тривог на Київщині
Дайджест 24.07.2025 12:11:42
Ранковий дайджест ForUА: нічний терор РФ, вибухи в Сочі, нова війна між Таїландом і Камбоджею, військова допомога та оновлена система тривог на Київщині
Читати
Трамп вирішив особисто керувати санкціями проти Росії
Головне 24.07.2025 11:54:20
Трамп вирішив особисто керувати санкціями проти Росії
Читати
“Друге коло” закінчилось катастрофою: російський Ан-24 з пасажирами впав поруч з аеропортом
Надзвичайні події 24.07.2025 11:33:51
“Друге коло” закінчилось катастрофою: російський Ан-24 з пасажирами впав поруч з аеропортом
Читати

Популярнi статтi